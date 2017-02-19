 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي العهد يوجه بتقديم خدمات ورعاية أفضل لذوي متلازمة داون 13 حالة تنقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر دي ميستورا يتساءل عن مدى التزام واشنطن في تسوية النزاع في سوريا تستهدف نحو 60 ألف نسمة…صحة نجران تطلق حملة التطعيم ضد الحصبة بمحافظة شرورة أمير مكة لرجال الأعمال “أقسم بالله أن استثماركم في بلدكم أجدى من استثماركم في الخارج (يوتيوب) يضيف خاصية جديدة في الهواتف الذكية أرامكو توقع اتفاقية مع جمعية أجا النسائية بحائل “المناطق” تهنئ الزميل محمود الديب على رزقه بمولودة “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة “التدريب التقني”: 4 تخصصات هي الأكثر طلباً لشركات القطاع الخاص نائب الرئيس الأميركي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب.. لن نسمح لها بامتلاك “النووي”  الفيصل يكرم الفائزين مارس المقبل.. 13 مسجداً تتنافس على جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة
المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة التي تمتد إلى منطقة نجران، كما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، ولم تستبعد تكوّن الصقيع على المناطق الشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>