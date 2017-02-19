“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة التي تمتد إلى منطقة نجران، كما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، ولم تستبعد تكوّن الصقيع على المناطق الشمالية