 أرامكو توقع اتفاقية مع جمعية أجا النسائية بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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أرامكو توقع اتفاقية مع جمعية أجا النسائية بحائل

أرامكو توقع اتفاقية مع جمعية أجا النسائية بحائل
المناطق_حائل

أبرمت شركة أرامكو السعودية  اتفاقية تعاون مع جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل لدعم برنامج تأهيل و تدريب رائدات الإعمال في المشاريع الصغيرة و المدعومة من الشريك الاستراتيجي ( بنك التنمية الاجتماعية ) و الذي يهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع من امتلاك مشروع تجاري مدر لدخل لاعتماد الأسرة على نفسها و نقلهم من المسار الرعوي إلى مسار التنمية المستدامة .

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من رؤية جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل التي أخذت على عاتقها  تلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتهيئة الأسر الحائلية لتنمية اقتصادية مستدامة و أللتي اتفقت مع حرص شركة أرامكو السعودية في بناء المجتمع من خلال دعم برنامج الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي والمسئولية الاجتماعية لتحقيق الأهداف المستدامة في مجال الموطنة و تنمية المجتمعات المحلية .

وقدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل سمو الأميرة هالة بنت عبد الله آل الشيخ حرم سمو أمير منطقة حائل، باسمها وباسم كافة منسوبات الجمعية بجزيل الشكر و التقدير لشركة أرامكو السعودية لتبنيها برامج تنموية لتحقيق الرؤية السعودية 2030 .

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