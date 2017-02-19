أرامكو توقع اتفاقية مع جمعية أجا النسائية بحائل

أبرمت شركة أرامكو السعودية اتفاقية تعاون مع جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل لدعم برنامج تأهيل و تدريب رائدات الإعمال في المشاريع الصغيرة و المدعومة من الشريك الاستراتيجي ( بنك التنمية الاجتماعية ) و الذي يهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع من امتلاك مشروع تجاري مدر لدخل لاعتماد الأسرة على نفسها و نقلهم من المسار الرعوي إلى مسار التنمية المستدامة .

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من رؤية جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل التي أخذت على عاتقها تلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتهيئة الأسر الحائلية لتنمية اقتصادية مستدامة و أللتي اتفقت مع حرص شركة أرامكو السعودية في بناء المجتمع من خلال دعم برنامج الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي والمسئولية الاجتماعية لتحقيق الأهداف المستدامة في مجال الموطنة و تنمية المجتمعات المحلية .

وقدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل سمو الأميرة هالة بنت عبد الله آل الشيخ حرم سمو أمير منطقة حائل، باسمها وباسم كافة منسوبات الجمعية بجزيل الشكر و التقدير لشركة أرامكو السعودية لتبنيها برامج تنموية لتحقيق الرؤية السعودية 2030 .