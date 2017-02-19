(يوتيوب) يضيف خاصية جديدة في الهواتف الذكية

يعتزم موقع بث ملفات الفيديو (يوتيوب) إضافة خاصية جديدة إلى تطبيقه الخاص بالأجهزة الذكية تسمح ببث مواد الفيديو مباشرة، في الوقت الذي تقدم فيه المواقع المنافسة مثل (فيسبوك) و(تويتر) خاصية مماثلة.

وبحسب الموقع التابع لمجموعة (جوجل) لخدمات الإنترنت فإن مستخدمي قنوات (يوتيوب) الذي يمتلكون أكثر من 10 آلاف مشترك في أي قناة من هذه القنوات، سيكونون أول من يحصل على فرصة البث المباشر لموادهم من خلال هواتفهم الذكية، وسيتم دمج هذه الخاصية مباشرة في تطبيق (يوتيوب).

وشدد كورت فيلمز، المدير المسؤول في الموقع الجديد، على أن الموقع يقدم خدمة البث المباشر للفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية منذ 2011.

وقال “فيلمز”: “إنه تم اختبار الخاصية الجديدة من خلال المئات من مستخدمي (يوتيوب) لمدة نصف عام”، مضيفاً “الآن سيكون لدينا مئات الآلاف” من المستخدمين الذين سيشاركون في اختبار الخاصية الجديدة لتطبيق (يوتيوب) للأجهزة الذكية.

وتم دمج خاصية البث المباشر في تطبيق (يوتيوب) العام وستظهر في مساحة منفصلة على نافذة التطبيق