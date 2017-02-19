تستهدف نحو 60 ألف نسمة…صحة نجران تطلق حملة التطعيم ضد الحصبة بمحافظة شرورة

بتوجيه ومتابعة من مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري أطلقت صحة نجران ممثلة في إدارة التوعية وتعزيز الصحة، بالتعاون مع إدارة مكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض صباح اليوم الأحـد الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة تحت شعار ( لنقض على الحصبة الآن ) وذلك بمحافظة شرورة وتستمر الحملة لمـدة شهر .

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بصحة نجران أحمد آل كستبان، أن الحملة تستهدف تطعيم نحو ٦٠ ألف نسمة، من عمر ٦ أشهر وحتى عمر ٤٠ سنة، بما يعادل ٥٠٪ من إجمالي سكان المحافظة، إضافة إلى تطعيم جميع الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ، بهدف القضاء على الحصبة عن طريق التطعيم بلقاح الثلاثي الفيروسي للحماية من مرض الحصبة ومضاعفاته، وذلك عبر فرق ميدانية لتغطية جميع الفئات المستهدفة بالتطعيم من مواطنين و مقيمين بصرف النظر عن سابقة التطعيم .