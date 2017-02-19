ولي العهد يوجه بتقديم خدمات ورعاية أفضل لذوي متلازمة داون

التقى الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية صوت متلازمة داون بمكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم وفدا من أعضاء ومنتسبي جمعية صوت متلازمة داون.

وفي مستهل اللقاء اطمأن على سير عمل الجمعية ، وتبادل الأحاديث مع عدد من الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون واستوضح منهم عن مدى رضاهم وارتياحهم لما يقدم لهم من خدمات وما يرغبون في تحقيقه من متطلبات .

وقد أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للقائمين على الجمعية العناية بهذه الفئة من أبناء الوطن في إطار ما تحظى به فئات المجتمع من عناية ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي متلازمة داون .

وأعرب ولي العهد عن سعادته بلقاء هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن، موجها القائمين على الجمعية بتقديم الرعاية والتدريب لهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بأساليب متطورة تحاكي احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفير ما يحقق ذلك .

وثمن ولي العهد للقائمين والعاملين في جمعية صوت متلازمة داون ما يبذلونه من جهود تجاه هذه الفئة المهمة من أبناء الوطن ، وحثهم على تقديم خدمات ورعاية أفضل لهم والتخفيف من معاناة أسرهم في توفير مجالات تعليم أفضل تواكب قدرات أبنائهم ورعايتهم صحيا وفكريا ونفسيا .

وعبر القائمون على الجمعية من جانبهم ، عن شكرهم وتقديرهم لولي العهد لإتاحة الفرصة لهم للقائه وعلى توجيهاته الكريمة التي حظيوا بها ، منوهين باهتمام ورعايته لجميع أطياف الوطن ومنهم ذوي متلازمة داون .

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية