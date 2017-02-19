 أمير الرياض يرعى فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يرعى فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين

أمير الرياض يرعى فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين
المناطق_الرياض

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بالرياض فعاليات المنتدى السعودي الخامس للمرشدين السياحيين، الذي تنظمه الجمعية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرشدين السياحيين.
ويهدف المنتدى للتعريف بمهنة الإرشاد السياحي، ويتضمن ورش عمل متخصصة لتطوير عمل المرشدين وتحسين الخدمة المقدمة منهم للسياح، إلى جانب تنظيم رحلات في “مسارات الرياض السياحية” للتعريف بالمواقع والمعالم، والترويج لمدينة الرياض كوجهة سياحية جاذبة.

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