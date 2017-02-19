أمير الرياض يرعى فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بالرياض فعاليات المنتدى السعودي الخامس للمرشدين السياحيين، الذي تنظمه الجمعية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرشدين السياحيين.

ويهدف المنتدى للتعريف بمهنة الإرشاد السياحي، ويتضمن ورش عمل متخصصة لتطوير عمل المرشدين وتحسين الخدمة المقدمة منهم للسياح، إلى جانب تنظيم رحلات في “مسارات الرياض السياحية” للتعريف بالمواقع والمعالم، والترويج لمدينة الرياض كوجهة سياحية جاذبة.