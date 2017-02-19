 الأمير سعود بن نايف: العاملون في خدمة الوطن محل تقدير القيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف: العاملون في خدمة الوطن محل تقدير القيادة

الأمير سعود بن نايف: العاملون في خدمة الوطن محل تقدير القيادة
المناطق_فهد المريخي

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد بن صالح المري، و الـعقيد ناصر بن فهد التميمي من مديرية السجون بالمنطقة الشرقية ، وذلك نظير تفانيهم وتميزهم في أداء أعمالهم ، كان ذلك بحضور مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مساعد بن صلاب الرويلي  ، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني ، وكبار الضباط من مديريتي السجون والدفاع المدني بالمنطقة.

وأكد سموه في حديثه مع المكرمين والحاضرين أن العاملين في خدمة الوطن أياً كانت مناصبهم ومواقعهم هم محل تقدير القيادة الرشيدة ، مشدداً سموه على أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل رفعة الوطن ، كما نوه سموه بأن السجون هي دور إصلاح وتهذيب لسلوك الأفراد ودفع شر المخطئ عن المجتمع ، مؤكداً على ضرورة تفعيل البرامج الإصلاحية والتوعوية للنزلاء ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم .

وفي نهاية اللقاء قدم المكرمون شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال وكلمات سموه المحفزة ، راجين من الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء

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