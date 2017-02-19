 إنقاذ عشريني من العمى بعملية نادرة في مستشفى الإيمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تطبيقات حماية السيارات من السرقة ليست محصنة ضد هجمات قراصنة الانترنت أمانة الشرقية تفعل الارتباط المعلوماتي الإلكتروني بوزارة التجارة والاستثمار عبر قناة التكامل ميليشيا الحوثي تدمر المدارس وتجند آلاف الطلاب لتنفيذ أجندتها إنقاذ عشريني من العمى بعملية نادرة في مستشفى الإيمان أمير القصيم يلتقي وزير التجارة ورؤساء مجالس الغرف التجارية أمير الباحة يستقبل أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي المعينين حالياً أمير الرياض يرعى فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين الأمير سعود بن نايف: العاملون في خدمة الوطن محل تقدير القيادة أمير الشرقية: أنا المسؤول عما يحدث في هذه المنطقة..ونحن لا نبرر الأخطاء..والمواطن صاحب الحق ولي العهد يوجه بتقديم خدمات ورعاية أفضل لذوي متلازمة داون 13 حالة تنقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر دي ميستورا يتساءل عن مدى التزام واشنطن في تسوية النزاع في سوريا

إنقاذ عشريني من العمى بعملية نادرة في مستشفى الإيمان

إنقاذ عشريني من العمى بعملية نادرة في مستشفى الإيمان
المناطق_الرياض

نجح فريق طبي في مستشفى الإيمان العام بالرياض بقيادة د. نواف العنزي استشاري طب وجراحة العيون في إجراء عملية نادرة جدا ودقيقة في العيون تجرى لأول مرة في مستشفى الإيمان لشاب عشريني يعاني من ماء ازرق شديد كاد أن يودي به إلى العمى حيث أجريت له هذه العملية الحديثة والدقيقة جدا لتوسيع قناة شليم التي تبلغ حوالي ٠،١ ملم حول العين ويسمى هذا النوع من العمليات بـ(السكايرستومي العميق الغير خارق) وقد تكللت العملية بالنجاح.
وبين الدكتور العنزي أن هذا النوع من العمليات تجرى لأول على مستوى مستشفيات المديرية العامة لصحة الرياض وتعد إضافة لقسم العيون بالمستشفى والذي تم تطويره وتجهيزه بأحدث أجهزة الكشف والتشخيص لمثل هذه الحالات.
وقدم مدير المستشفى د. عمر باقادر شكره للطاقم الطبي على ما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>