أمير الباحة يستقبل أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي المعينين حالياً

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمقر إقامة سموه بمحافظة المخواة اليوم ، أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي المعينين حاليا للفترة السابعة من دورة المجلس وذلك اعتباراً من 3/4/1438 وحتى 2/4 1442هـ.

وهنأ سموه الأعضاء المعينين ، متمنياً لهم التوفيق في اثراء أعمال المجلس للفترة القادمة ، حاثاً سموه على أهمية تقديم المقترحات والرؤى التي تخدم المنطقة وتسهم في تحقيق المزيد من التنمية الشاملة لمختلف محافظات المنطقة ومراكزها .

وأكد سمو أمير الباحة على أهمية التعاون بين رؤساء الدوائر الحكومية بالمنطقة والأعضاء بالمجلس من خلال طرح الأراء السليمة لتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق الطوحات لأبناء المنطقة في مختلف المجالات

من جانبه عبر عضو مجلس المنطقة الشيخ عبدالعزيز بن حنش باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر على ما أولوه من ثقة لأعضاء المجلس المعينين ، مؤكداً حرص أعضاء المجلس من الأهالي على بذل الجهود وتقديم الأراء والمقترحات الطيبة والملاحظات البناءة للمجلس والتعاون مع الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لخدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري وأمين عام مجلس المنطقة نايف عبدالله الغامدي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.