أمير القصيم يلتقي وزير التجارة ورؤساء مجالس الغرف التجارية

يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الأولى 1438هـ خلال جلسته الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ورؤساء مجالس الغرف السعودية بمناطق المملكة.

ويبحث سمو أمير منطقة القصيم خلال اللقاء أهمية الاستثمار في تعزيز الاقتصاد ، لما يشكله من دعامة أساسية من دعامات النمو والتنمية ، كون المشاريع الاستثمارية تعد حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الوطني ، وتسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولما تكتسبه من أهمية مميزة في مختلف نواحي الحياة كمحرك للاقتصاد نحو التقدم والرقي والازدهار ، والعمل على خلق وإيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة ، كما يبحث دور الغرف التجارية في التنمية المناطقية ، وتنوع مصادر الدخل الوطنية ودور الغرف التجارية في تعزيز وتنويع استثمارات المناطق ، بالإضافة إلى دور الغرف التجارية كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.