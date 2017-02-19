أمانة الشرقية تفعل الارتباط المعلوماتي الإلكتروني بوزارة التجارة والاستثمار عبر قناة التكامل

فعلت أمانة المنطقة الشرقية خدمة الارتباط المعلوماتي الإلكتروني مع وزارة التجارة والاستثمار بخدمة السجل التجاري عبر قناة التكامل الحكومية وبالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية (يسّر).

وهذه الخدمة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – والتي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات وأشار إلى أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية والارتباط الإلكتروني الإجرائي والمعلوماتي مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وقال المشرف العام على تقنية المعلومات بأمانة المنطقة الشرقة المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم (أمانة بلا ورق) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الإرتقاء بالخدمات البلدية المقدمة و بناء مجتمعات المعرفة والمدن الذكية، داعيا عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة www.Eamana.gov.sa والاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها، مؤكدا أن العمل مستمر لتطوير واطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين بحول الله وتوفيقه.

ولفت إلى أن الأمانة قامت مؤخراً بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الأمانة الرقمية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين ، والتي تأتي لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية والمعاملات (معاملتي) عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية.