 تطبيقات حماية السيارات من السرقة ليست محصنة ضد هجمات قراصنة الانترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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تطبيقات حماية السيارات من السرقة ليست محصنة ضد هجمات قراصنة الانترنت

تطبيقات حماية السيارات من السرقة ليست محصنة ضد هجمات قراصنة الانترنت
المناطق_متابعات

كشفت دراسة أن التطبيقات الإلكترونية التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد وتسمح للملايين من أصحاب السيارات بفتح وغلق سياراتهم ، وتحديد مواقعها عن بعد تفتقر إلى مواصفات أمنية معينة لحمايتها من هجمات القرصنة الإلكترونية.
واختبر باحثون من شركة كاسبرسكي لاب المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات وبرامج مكافحة الفيروسات سبعة من أشهر تطبيقات تأمين السيارات التي يتم تشغيلها على طرازات السيارات المختلفة لقياس مدى تعرض هذه التطبيقات للخطر.
ولم تكشف كاسبرسكي لاب عن أسماء التطبيقات الإلكترونية، ولا شركات تصنيع السيارات التي تناولتها الدراسة.
ودرس الباحثون ما إذا كانت هذه التطبيقات تراعي أي من المعايير اللازمة للوقاية من هجمات قراصنة الانترنت أو الفيروسات أو برامج التجسس المختلفة، وتبين لهم أن جميع التطبيقات موضع الاختبار لا تستخدم أي برمجيات لإخفاء الأكواد أو منظومات مدمجة للتحقق من سلامة كلمات المرور لمنع التلاعب في التطبيقات.
وأفاد الموقع الإلكتروني الامريكي “بي.سي ورلد” المعني بالكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية بأنه في حين أن شركات تصنيع السيارات تضيف خواص ذكية على سياراتها بغرض تحسين تجربة القيادة بالنسبة للسائق، إلا أنها تركز فقط على البنية التحتية الإلكترونية داخل السيارة وقنوات الاتصال الداخلية.
ولكن الخبراء بشركة كاسبرسكي لاب يؤكدون ضرورة الاهتمام بالتطبيقات الإلكترونية للاتصال بالسيارة وعدم تركها لقمة سائغة لقراصنة الانترنت.
وقال الباحثون إنه “نظرا لأن السيارة تعتبر سلعة باهظة الثمن، فإن عملية تأمينها يجب أن تكون بنفس دقة عملية تأمين الحسابات البنكية”

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