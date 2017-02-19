 الاتحاد الألماني يستجوب أنشيلوتي بسبب إشارة بذيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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الاتحاد الألماني يستجوب أنشيلوتي بسبب إشارة بذيئة

الاتحاد الألماني يستجوب أنشيلوتي بسبب إشارة بذيئة
المناطق_وكالات

يخضع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ لجلسة استجواب من قبل مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم بعدما اعترف بأنه قام بإشارة بذيئة بيده تجاه أحد مشجعي هيرتا برلين أمس السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل 1 – 1 بعدما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع للمباراة. واحتج عدد من لاعبي هيرتا برلين على حكم المباراة بعد الهدف كما ظهر غضب الجماهير في الملعب.

واعترف أنشيلوتي أنه قام بالإشارة البذيئة لأحد المشجعين في خضم المشاجرة، ولكن الإيطالي ادعى ان المشجع “بصق عليه”، من ثم، استخدم الإيماءة.

وادعت صحيفة “كيكر” الألمانية أن أنشيلوتي سيتم استجوابه حول تصرفاته خلال المباراة بالإضافة لحارس مرمى هيرتا روني يارستين.

وساعد يارستين في إشعال النهاية العاصفة للأزمة بعدما سدد الكرة بغضب في تشابي ألونسو لذلك فإن الاتحاد الألماني يريد سماع أقواله. وكان هيرتا يسعى ليكون الفريق الثاني الذي يتغلب على البايرن هذا الموسم في الدوري قبل التعادل الدرامي لليفاندوفسكي.

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