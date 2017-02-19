وكيل الإمارة يفتتح البرنامج التدريبي “تنمية المهارات الاشرافية لرؤساء المراكز”

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، افتتح وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، اليوم ، البرنامج التدريبي الذي بعنوان “تنمية المهارات الاشرافية لرؤساء المراكز” ، حيث ينفذه معهد الإدارة العامة ، بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم ، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وفي بداية البرنامج رحب وكيل إمارة القصيم بالجميع ، مؤكداً أن هذا البرنامج الموجه لرؤساء المراكز ، يأتي من منطلق حرص سمو أمير منطقة القصيم ، على إقامة مثل هذه البرامج لتنمية مهارات رؤساء المراكز بالمنطقة ، ورفع كفائتهم للقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.

وقال الحميدان : يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدربين بالعديد من المهارات الإشرافية والتنظيمية وإعداد الخطط ، بالإضافة إلى مهارات التعامل مع الآخرين ، وإعداد التقارير ، وغير ذلك من المهارات والمعارف التي يحتاجونها في مجال عملهم ، مشيداً بجهود الدكتور تركي العتيبي منفذ البرنامج ، حيث يحرص على تنمية المهارات الاشرافية لدى رؤساء المراكز ، واعداً أنه سيكون مستقبلاً هناك برامج عديدة لتطوير عمل منسوبي إمارة منطقة القصيم ، متطلعاً إلى شراكات دائمة بين إمارة المنطقة ومعهد الإدارة العامة للاستفادة وتبادل الخبرات.

من جانبه ، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة القصيم حمد بن عبدالرحمن الصالحي أن هذا البرنامج يعد من البرامج الهامة لرؤساء المراكز ، خاصةً حديثي العمل ، كاشفاً إلى أنه بلغ عدد الملتحقين بهذا البرنامج 27 رئيساً لمراكز منطقة القصيم ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي امتداداً لبرامج تدريبية أخرى هامة ، ستنعكس بحول الله ، بشكلً إيجابي على رؤساء المراكز في عملهم ، تحقيقاً لما يخدم مصلحة الوطن ومواطني هذه المنطقة.

يذكر أن هذه الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام ، وينفذها نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة من منسوبي معهد الإدارة العامة وهم الدكتور تركي بن قاعد العتيبي ، والمحاضر عمر العبدالرحمت ، وهي موجه بشكل خاص لرؤساء المراكز في منطقة القصيم ، وتشتمل على عدة موضوعات مهمة أبرزها كالمبادئ الأساسية للمشرفين ، وكيفية التغلب على معوقات الإشراف في بيئة العمل ، وماهي الأساليب المستخدمة لتحفيز الموظفين ، وكيفية تطبيق مفاهيم إدارية متطورة مثل التفويض والتمكين ، وكيفية إعداد الخطط التنفيذية ، وكتابة التقارير بأنواعها ، وتنظيم الاجتماعات.