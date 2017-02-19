 المؤنس يطلق تعزيز طب الاسرة والمسح الصحي لسكان الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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المؤنس يطلق تعزيز طب الاسرة والمسح الصحي لسكان الطائف

المؤنس يطلق تعزيز طب الاسرة والمسح الصحي لسكان الطائف
المناطق_عادل الزهراني

اطلق مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المؤنس مبادرة تعزيز نهج طب الاسره بمركزي صحي السلامه بحضور المساعد للصحة العامه الدكتور عبدالرحمن الزهراني كما دشن حملة المسح الصحي السكاني والتي تستهدف مسح كامل وشامل لأبرز الامراض الصحية بالمحافظة وبين السكان
اوضح ذلك مدير ادارة التواصل والعلاقات عبدالهادي الربيعي مشيرا ان المسح الصحي يأتي بتوجيهات الوزاره وتنفذه مراكز الرعاية الصحيه بتقديم مؤشرات صحية لأبرز الامراض بين السكان ونوعيتها واعداد الحالات المرضية من كل نوع ورفعها للوزاره في مسح شامل لكافة مناطق المملكه مؤكدا ان الفرق الميدانية بدأت اعمالها في زيارة المنازل والتعرف على الوضع الصحي للسكان ميدانيا

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