بعد حصولها على المركز الأول على مستوى المملكه محافظ الطائف يتسلم تقرير صحة المحافظة في مكافحة التدخين

تسلم محافظ محافظة الطائف سعد بن مقبل الميموني التقرير السنوي لبرامج مكافحة التدخين بالمحافظه من مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس بعد حصولها على المركز الاول على مستوى المملكة في برامج مكافحة التدخين وقدم المؤنس لمحافظ الطائف تقرير مفصل عن الجهود التي قدمتها الصحة في الطائف من برامج توعوية ووقائية وندوات ومحاضرات تثقيفية وتوعية استهدفت المدخنين من الجنسين وشملت المراكز التجارية والتسويقية والجامعات والمدارس والتجمعات المجتمعية

بأشراف مدير مكافحة التدخين بصحة الطائف دخيل الله الثقفي وفريقه

هذا وثمن محافظ الطائف هذه الجهود في سبيل تعزيز رؤية امارة منطقة مكة المكرمة في مكافحة التدخين في المنطقة وماتوليه من اهتمام للبرامج التثقيفيه والتوعوية في هذا الجانب

تجدر الاشارة ان صحة الطائف ومن خلال برنامج مكافحة التدخين قد حصلت على المركز الاول على مستوى المملكة في تفعيل وتقديم البرامج والانشطه الهادفة لمكافحة التدخين