فريق الصيانة التطوعية بنجران يطلق المرحلة الثانية لصيانة منازل اسر ذوي الشهداء والدخل والمحدود

بالشراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران فريق الصيانة التطوعية يطلق المرحلة الثانية لصيانة منازل اسر ذوي الشهداء والدخل والمحدود بمنطقة نجران بداية من اليوم من خلال عمل صيانة للمنازل للمستفيدين في مجالات التمديدات الكهربائية والتمديدات الصحية من قبل متدربي الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بنجران مع عدد من أعضاء هيئة التدريب بالوحدات التدريبية وبإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

حيث اكد مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار ان المرحلة الثانية للبرنامج تأتي بعد الانتهاء من المرحلة الاولى في الفصل التدريبي الماضي والتي استفاد منها ٣٠ منزل بمنطقة نجران بعمل متقن ومميز من قبل اعضاء الفريق.

من جهته أوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي الصقري بأن العمل التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة لتعزيز دور الشباب في الحياة الاجتماعية والمساهمة في النهوض بمكانة المجتمع في شتى جوانب الحياة، وخير شريحة ممكن أن تُنجح العمل التطوعي وتصل به إلى حد الإبداع والتميّز هي فئة الشباب، القادر اكثر من غيره على فهم المشاكل وإيجاد الحلول الأنسب لها .

كما بيّن رئيس الفريق فواز بن بجاش ال هادي الى ان الفريق جاهز للانطلاق ومكون من عدد ٢٥ عضو هيئة تدريب ومتدرب وان المرحلة الاولى اعطتهم دافعاً للمواصلة في استمرار البرنامج وعدم التوقف لما له من اهداف سامية وطنية واجتماعية وانسانية واكتساب العديد من المهرات التقنية والمهنية .

كما اشار مدير العلاقات العامة والاعلام علي بن عبدالله ال عتيق بأنه في وقت سابق شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مراسم توقيع مذكرة تفاهم لصيانة مساكن الأسر المعوزة بالمنطقة، وذلك بالشراكة بين الادارة العامة للتدريب التقني بنجران ومؤسسة سليمان الراجحي، والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران .