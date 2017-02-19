 إيران..رئيس السلطة القضائية يوجه بإعدام عدد من السجناء السنة بأسرع وقت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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إيران..رئيس السلطة القضائية يوجه بإعدام عدد من السجناء السنة بأسرع وقت

إيران..رئيس السلطة القضائية يوجه بإعدام عدد من السجناء السنة بأسرع وقت
المناطق_يوسف المطيري

في قرار وافق عليه مجلس الشورى، “صادق لاريجاني” رئيس القوة القضائية التابعة للنظام الإيراني يصدر أمراً يوجه فيه بإعدام عدد من السجناء السنة في السجون الإيرانية بأسرع وقت.

وجاء قرار الإعدام وفقا لموقع “آمد نيوز” ، بعد تغيير أحكام السجن المؤبد لعدد من أهل السنة في إيران، وتغييرها إلى أحكام إعدام، بعد تعديل إحدى مواد القانون القضائي الإيراني.

ووفقا لهذا القانون المعدل، سيتم تنفيذ حكم الإعدام في ما لا يقل عن خمسة شباب من أهل السنية، الذين تم حبسهم في وقت سابق بتهم تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات، حيث سينفذ الحكم في الأيام القريبة القادمة.

يذكر أن تهم الاتجار بالمخدرات و الخروج على الولي الفقيه هي أبرز التهم التي تواجه أهل السنة في إيران، الذي يقبع معظمهم في سجون النظام في سجون “بيرجند، مشهد، زاهدان، شيراز، كرمان واروميه”.

وكانت منظمة “هرانا” المعنية بحقوق الإنسان في إيران قد ذكرت في تقرير لها، أن سلطات النظام الإيراني أقدمت على إعدام أكثر من “87” سنياً، خلال شهر “يناير” الماضي من العام الجاري.

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