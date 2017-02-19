ختام دورة الإعلام المرئي والتلفزيوني والتنسيق الإعلامي في البحرين

اختتمت مساء أمس الأول (السبت) دورة الإعلام المرئي والتلفزيوني والتنسيق الإعلامي التي نظمتها لجنة الإعلام الرياضي والجامعة الخليجية من 16 لغاية 18 فبراير الجاري بفندق غولدن توليب بمشاركة حوالي 90 إعلامياً من مملكة البحرين ومختلف الدول العربية.

وتضمن اليوم الأخير من الدورة محاضرة بعنوان مهارات في الفيلم الوثائقي للدكتور أحمد الطوالبة ثم محاضرة عن التقديم الحواري والإخباري للطفي الزعبي أعقبها محاضرة عن التقديم الحواري البرامجي للأستاذ وفا صوقار ثم محاضرة عن التقديم الحواري الاجتماعي للأستاذة سالي الأسعد.

وبعد نهاية الدورة في اليوم الختامي قام الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية، ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، رئيس لجنة الإعلام الرياضي محمد قاسم بتسليم شهادات المشاركة لجميع الدارسين، كما تم تكريم المحاضرين الثلاثة في الدورة تقديراً لعطائهم وجهودهم المتميزة في تقديم سلسلة من المحاضرات القيمة النابعة من عصارة خبراتهم وتجاربهم في الحقل الإعلامي.

واختار محاضرو الدورة كلا من السعودي فارس الفزي والسودانية ناهد البشير لابتعاثهم لاحدى الدورات التدريبية الخارجية بعد ان تميزا كثيرا في هذه الدورة.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الجامعة الخليجية الدكتور مهند المشهداني عن بالغ سروره وسعادته بنجاح دورة الإعلام المرئي والتلفزيوني والتنسيق الإعلامي والتي أقيمت بالشراكة بين الجامعة ولجنة الإعلام الرياضي، مستشهدا على هذا النجاح بالمشاركة الكبيرة من قبل الدارسين والذين فاق عدد 90 دارسا بالإضافة إلى مشاركة كوكبة من أبرز الإعلاميين العرب علاوة على التنظيم الرائع للحدث العربي.

وأكد المشهداني بأن الجامعة الخليجية وانطلاقا من دورها في خدمة المجتمع فإنها حريصة على تبني مثل هذه الدورات التدريبية الرامية إلى تأهيل الكوادر الإعلامية وصقل أعداد كبيرة من الإعلاميين الشباب في مختلف مجالات الإعلام وبالأخص الإعلام الرياضي الذي أصبح يشهد تطوراً كبيرة خلال السنوات الماضية في ظل تعدد المنصات الإعلامية المتاحة.

وأوضح بأن الجامعة الخليجية تؤمن بأهمية مثل تلك الدورات التدريبية في الارتقاء بمنظومة الإعلام بصورة عامة وتأهيل جيل واعد من الشباب وصقل القدرات العاملين في حقل الإعلام، مؤكداً مضي الجامعة في بناء جسور الشراكة مع مختلف الجهات المعنية بالإعلام وفي مقدمتهم لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية لما تقوم به من دور واضح في هذا المجال.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة الإعلام الرياضي محمد قاسم بأن تنظيم دورة الإعلام المرئي والتلفزيوني والتنسيق الإعلامي تعتبر تجسيد حقيقي للجهود التي تقوم بها لجنة الإعلام الرياضي في تنظيم مختلف الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالإعلام الرياضي، موضحاً بأن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو مشاركة أعداد كبيرة من الإعلاميين وهو ما يعكس أهمية تلك الدورة في تناول مفاهيم عامة في مجال الإعلام يستفيد منها جميع منتسبي حقل الإعلام بمختلف فئاته، الأمر الذي يعني شمولية الاستفادة من الدورة لتصل إلى أعداد كبيرة من الإعلاميين.

وأضاف قاسم ” إن تلك الدورة تأتي في إطار تنفيذنا لبرنامج لجنة الإعلام الرياضي لعام 2017، ومن أهمها الدورات التدريبية التي تعتبر حجر الزاوية في تكوين إعلام رياضي واعي مسلح بالعلم والمعرفة، ونحن نعتز كثيرا بالشراكة مع الجامعة الخليجية التي تعتبر شريك اساسي لنا كما أننا سعداء بالنجاح الذي حققته الدورة.