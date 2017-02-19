المجلس البلدي والبلدية والمياه في محافظة الخرج يطلقون حملة حصر المشكلات بشوارع المحافظة من جراء الامطار والسيول

قام د.مصلح بن عبيد العنزي رئيس المجلس البلدي بالخرج

و الأستاذ. فهد بن عبدالله العتيبي عضو المجلس البلدي بعقد أجتماع مع أعضاء اللجنة المشكلة لحصر المشكلات بشوارع المحافظة من هبوطات الاسفلت وأغطية الصرف الصحي والمياة والمحابس وآلية معالجتها من قبل اللجنة لإعداد خطة اجرائية للعمل

وحضر الاجتماع من فرع اداة المياة وبرنامج الصرف بالخرج /أ. محمد الدريهم، وبرنامج المياة/

أ. علاء الحازمي مكتب الاشراف/ أ. سراج اليامي مكتب الاستشاري/ م. إسلام عبدالمؤمن

ومن منسوبي البلدية الخرج. مدير الصيانة والتشغيل /أ.حسين الجمعة .ادارة المشاريع/

أ. خميس الودعاني ادارة تنسيق المشاريع/أ.ردعان الدوسري

وتم الاتفاق:

• تقسيم العمل في المحافظة على شكل مناطق وتكون الاولوية للمناطق الاكثر تضرراً مع الالتزام بإنهاء العمل في المحافظة بشكل عام،

•تم تحديد المرحلة الاولى وهي كالتالي:

أ. حي الزاهر_ب. حي الأندلس_ت .الفيصلية

_ث .حي الصفوة

•معالجة المشكلات بعد حصرها كلاً فيما يخصه من المقاولين المدرجين لديهم من فرع المياه والبلدية وذلك في وقت زمني محدد.

•الانتقال من منطقة الى منطقة آخرى بعد الانتهاء من المنطقة الأولى ويتم العمل بشكل مستمر.

•تقوم كل إدارة بالتأكد من معالجة المشكلات ويتم تقديم تقارير عن العمل تزود بها ادارات اللجان.

* يبدأ العمل يوم الاحد الموافق ١٣٤٨/٥/٢٢

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور مصلح العنزي شكره للجنة ولرؤساء الإدارات المشاركة المهندس أحمد البكيري والمهندس خالد الدوسري وأكد أن المجلس البلدي حريص كل الحرص على معالجة الملاحظات وإيجاد الحلول المناسبة وعلى كل ما من شأنه خدمة و راحة أهالي المحافظة .