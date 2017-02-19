 أمير الباحة يتفقد مشروع إسكان ناوان غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يتفقد مشروع إسكان ناوان غداً

أمير الباحة يتفقد مشروع إسكان ناوان غداً
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
يتفقد صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم غد الاثنين  مشروع الإسكان المقام بمركز ناوان .
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة الباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي بان تفقد سموه الكريم لمشروع الإسكان يأتي في إطار متابعته يحفظه الله لكل ما يهم أهالي منطقة الباحة وحرصه الدائم لتقديم أفضل الخدمات مبينا بان سموه سوف يطلع على مراحل انشاء المشروع بالاضافة الى اطلاعه على نموذج لأحدى الوحدات السكنية .
من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس عثمان بن عوضه الزهراني, أن العمل جار في المشروع الواقع على مساح 76.675 مترا مربعا ويضم 115 وحدة سكنية .
وأعرب المهندس الزهراني ،عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته الدائمه لأنشطة ومشروعات فرع وزارة الإسكان بالمنطقة .

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