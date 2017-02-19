 وزير العدل يشكل فريق لمكافحة الفساد بـ6 مهام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير العدل يشكل فريق لمكافحة الفساد بـ6 مهام

وزير العدل يشكل فريق لمكافحة الفساد بـ6 مهام
واس - الرياض

أقر معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تشكيل فريق عمل في الوزارة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتنفيذ التزامات الوزارة ومهامها في هذا الملف ، بما في ذلك التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” للوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها .
ووفقا للقرار الصادر عن معالي وزير العدل، يتولى الفريق 6 مهام، منها الإجابة على الأسئلة والاستفسارات الصادرة من المنظمات الدولية وتقديمها للهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد “نزاهة” بحسب الاختصاص.
وأوضحت الوزارة أن فريق العمل مسؤول عن تنفيذ ما يخص وزارة العدل في خطة مجموعة العشرين لمكافحة الفساد الموجهة لأعمال فريق عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد (ACWG G20)، وكذلك إبراز جهود الوزارة في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة.
ومن المنتظر أن يصدر الفريق دليلا إرشاديا في مجال مكافحة الفساد في وزارة العدل، يشتمل على التعريف بهذه الجريمة، وتوضيح الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، ودور وزارة العدل والجهات القضائية في مكافحة جرائم الفساد، وإبراز آلية عمل الجهات الرقابية في الوزارة ونشر بيان إحصائي بالأحكام الصادرة في قضايا جرائم الفساد وأنواعها.
ويناط بفريق حماية النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة العدل إعداد الردود اللازمة في هذا الشأن، سواءً لوسائل الإعلام المحلية، أو الدولية، أو أي جهة أخرى، كما يمثل الفريق الوزارة في الاجتماعات الخاصة بمجال مكافحة الفساد داخلياً ودولياً.

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