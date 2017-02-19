 المرور: 1000ريال غرامة اللوحة الممسوحة أو الملونة أو التالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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المرور: 1000ريال غرامة اللوحة الممسوحة أو الملونة أو التالفة

المرور: 1000ريال غرامة اللوحة الممسوحة أو الملونة أو التالفة
المناطق - متابعات

عدت الإدارة العامة للمرور تلوين لوحات المركبات بعد مسح أحرفها وأرقامها بسبب العوامل الجوية ونحو ذلك من قبل قائد المركبة مخالفة تستوجب الغرامة التي تصل إلى 1000 ريال.

ووفقا لـ «مكة»، فإن العديد من قائدي المركبات يتساهلون في مسألة الاهتمام بلوحات مركباتهم، والتي تعد مخالفة في حال مسحت حروفها أو أرقامها معا أو إحداهما، أو مسحت إحدى اللوحات سواء كانت الأمامية أو الخلفية أو كلاهما معا.

وأبانت أنه يتوجب على قائد المركبة في حال مسحت حروف لوحته أو أرقامها عدم العبث بها بتلوينها لإيضاح الأرقام أو الأحرف الخاصة بها، وعليه بالتقدم مباشرة لإدارة المرور لطلب لوحات بدل تالف ودفع رسومها المقدرة بنحو 100 ريال، حتى لا ترصد بحقه مخالفة تحت مسمى (عدم المحافظة على لوحات المركبة).

وأكدت المعلومات أن الدوريات المرورية لن تتهاون مع أي قائد مركبة لا يهتم أو يحافظ على لوحات مركبته، داعية المواطنين والمقيمين في حال رصد مثل تلك المخالفات إلى الإبلاغ عن تلك المخالفات عبر تطبيق (كلنا أمن).

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