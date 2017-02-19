انطلاق الملتقى الملتقى الاستثماري الأول  الثلاثاء القادم بمحافظة المخواة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير “مشاري بن سعود بن عبد العزيز آل سعود” أمير منطقة الباحة ينطلق يوم الثلاثاء القادم “الملتقى الاستثماري الأول ” الذي تنظمه محافظة المخواة وذلك ضمن برامج وفعاليات مهرجان الربيع الذي انطلقت فعالياته الشهر الماضي .

وسيشهد الملتقى بعد إنطلاقته جلستي عمل وسيناقش ضيوفه على مدار يومين الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة وذلك من خلال محاور الجلسات التي تتضمن : التحديات وتعزيز القدرة التنافسية ، دعم دور القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة ، والفرص الواعدة في قطاعي السياحة والخدمات .

كما سيناقش في الجلسات العديد من مسارات تحسين بيئة الأعمال وتمويل الاستثمار وذلك من خلال محاور ثلاثة “المشاريع المتوسطة والصغيرة “، “مسارات تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات “،و كذلك “تمويل الاستثمار” .

من جانبه قال محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا:” يأتي ملتقى المخواة الاستثماري ضمن برامج وفعاليات مهرجان الربيع السابع الذي أقيم هذا العام ويأتي أيضا وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامجها الذي يسير نحو التحول الوطني بما يضمن تعزيز الاقتصاد وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن .

وذلك من خلال محاور الجلسات التي ستستمر يومين ويشارك في جلساتها اقتصاديون وبيوت خبرة ومستشارون اقتصاديون ، وستعرض من خلال الجلسات الفرص الاستثمارية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص في سبيل خلق حراك تنموي لاسيما ان المحافظة بما فيها من مقومات في كثير من الجوانب سواء في المواد الاستهلاكية أو في الجانب السياحي وغيرها من الفرص تعد وجهة استثمارية واعدة .

وأكد “دادا ” على أن هناك فرص سوف تطرح وجهود سوف تبذل في سبيل تسهيل الإجراءات ومساعدة المستثمر في الكثير من المجالات الاستثمارية المختلفة