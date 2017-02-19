رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين الدكتور المرطان يحصل على جائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز

حصل رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين الدكتور سعيد بن سعد المرطان ، على جائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز لفرع الافراد المتميزين (الدوره الرابعة)التميز الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن. و يعتبر الدكتور المرطان من الناشطين في مجال العمل الخيري .حيث بدأ اعماله الخيرية ب “سهم النور الوقفي لطباعة القران الكريم ” وذلك في عام ٢٠٠٥م لتلبية احتياجات المسلمين للمصاحف خاصة في المجتمعات الفقيره في افريقيا وآسيا. وتقوم فكرة ” سهم النور ” على ان يشتري أفراد او موسسة سهما وقفيا يستثمر ريعه في طباعة المصحف الشريف . كما أنشأ عام ٢٠١٥م الجمعيه الخيريه لاكرام المسنين بمنطقة الباحه . وكذلك أنشأ وقف ” الاكرام والرعاية” لتمويل الجمعية بما يضمن استدامة عملها. ويبلغ قيمة الوقف ١٠ ملايين ريال. وقد أعرب الدكتور سعيد المرطان عن سعادته البالغة بهذه الجائزة القيمة ، مؤكدا ان قيمتها سيستثمره في الاعمال الخيرية لجمعية إكرام المسنين. رافعا شكره وتقديره للقائمين على هذه الجائزة القيمة والغالية لاختياره ضمن كوكبة في هذا المجال على مستوى الوطن الغالي. يذكر ان الدكتور المرطان حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نبراسكا / لنكولن ـــ الولايات المتحدة الأمريكية. وعمل نائبا تنفيذيا لرئيس مجموعة دار المال الإسلامي في جنيف، وكذلك الرئيس التنفيذي لمصرف البحرين الشامل ( بنك فيصل الاسلامي سابقا ) وهو خبير دولي في اللجنة الاقتصادية لغرب اسيا للأمم المتحدة، ونشر كتابا في الاقتصاد الاسلامي ، وله إسهاماته في المصرفية الاسلامية . حيث عمل مستشارا ومديرا للخدمات المصرفية الاسلامية في باريس .

وقد اعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة احمد العاصمي الدكتور المرطان على نيل هذه الجائزة مؤكدا انه يستحقها عطفا على جهوده في المجال الخيري، فيما اعتبر مساعده للتنمية الاجتماعية خالد صالح الزهراني الحصول على هذه الجائزة يعتبر وسام شرف للدكتور بصفة خاصة ولمنطقة الباحه بصفة عامة ، لاسيما وان من سيسلمها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – سائلا الله ان يبارك للدكتور هذه الجائزة.