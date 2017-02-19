 اقرأ تطلق تابع لمشاهدة جميع برامجها وتشكر معجبيها الذين وصلوا لـ 14 مليون مشاهد على “فيسبوك” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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اقرأ تطلق تابع لمشاهدة جميع برامجها وتشكر معجبيها الذين وصلوا لـ 14 مليون مشاهد على “فيسبوك”

اقرأ تطلق تابع لمشاهدة جميع برامجها وتشكر معجبيها الذين وصلوا لـ 14 مليون مشاهد على “فيسبوك”
المناطق - الرياض

(14 مليون) ..  هو عدد معجبي صفحة قناة اقرأ على فيس بوك، ليس رقما فقط بل إنه تعبير واضح عن تراكم لقصة نجاح بدأت عام 2011 عند انطلاق صفحتنا على فيس بوك كانت في آخر قائمة صفحات القنوات الإسلامية الأخرى، ولكنها بدأت ترتقي بخطوات ثابتة وكبرت فيها عائلة معجبينا والمتفاعلين معنا من آلاف إلى عشرات ثم مئات الألوف حتى دخلنا عالم الملايين وفي العام 2015 حققنا المركز 115 عالميا لحسابات فيس بوك من أصل 1623 قناة على مستوى جميع محطات التلفزة العالمية. وصارت صفحة اقرأ على فيس بوك تنافس كبار شبكات إخبارية عالمية.
كما اطلقت اقرأ تطبيق تابع (tabie.net) للجمهور لمتابعة البرامج مباشرة التي تعرضها على الشاشة، مكتبة برامج اقرأ، أحدث مقاطع الفيديو وأجمل ما يقوله الدعاة والمقدمون، إمكانية استكمال مشاهدة ما قمت بمشاهدة جزء منه.
ونحن بدورنا نشكر كل جمهورنا الكريم على ثقتهم وتفاعلهم مع صفحتنا عملا بسنة نبينا – صلى الله عليه وسلم – القائل: “لا يشكر الله من لا يشكر الناس”.

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