شرطة الرياض تُطيح بعصابة “السطو المسلح”

أطاحت شرطة الرياض، اليوم الأحد، بأحد عشر متهمًا تخصصوا في السطو المسلح على المواطنين، وقاموا بسرقة مواطن في حي أشبيلية بالرياض، تحت تهديد السلاح.

وقاد مقطع فيديو وثقه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة لفك لغز تلك العصابة، وتمكنت من القبض على 13 شخصًا في عدة كمائن، اكتشفت أن اثنان منهم نفذوا عملية السطو الموثقة في مقاطع الفيديو، وقبض عليهما قبل أسبوعين، وقالت الشرطة إن جميع المقبوض عليهم يحملون الجنسية الإثيوبية.

ووفقًا لبيان الشرطة، فإن المتهمون أقروا بجرائمهم البالغة 11 واقعة سلب تحت تهديد السلاح، وشرحوا بالتفاصيل كيف كانوا يتقاسمون الأدوار والمسروقات فيما بينهم، ووصل إجمالي ما سرقوه “1.1 مليون ريال”، بينما تجري الشرطة تحقيقات حاليًا لمعرفة مدى ارتباطهم بجرائم أخرى كانت قد قيدت ضد مجهول.