 تشغيل محطة التنقيه على سد وادي ضمد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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تشغيل محطة التنقيه على سد وادي ضمد

تشغيل محطة التنقيه على سد وادي ضمد
المناطق - جازان
 قامت أدارة خدمات المياه بمنطقة جازان بتشغيل محطة التنقيه على سد وادي ضمد.
وأوضح سعادة مدير عام أدارة  خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر ناصر جبر بأنه في يوم الخميس الماضي تم التشغيل الجزيء للمحطه وأنتاج المياه المنقاه.
وأضاف  بأنه سيتم إيصال  المياه عن طريق الأشياب لحين تنفيذ الخط الناقل من المحطه .
ونوه بمتابعة وجهود سعادة وكيل وزارة البيئه والمياه والزراعه لخدمات المياه م.محمد الموكلي ودعمه المتواصل لمشاريع المياه بالمنطقة لخدمة المواطن
الجدير بالذكر أن هذه المحطه سيتم أيصال المياه منها لثلاث محافظات محافظة العيدايي_محافظة الداير بني مالك_ محافظة فيفاء

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