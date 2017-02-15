 الكويت..التحقيق في الاعتداء على “مسلم البراك” داخل السجن ونواب يطالبون محاسبة المتسببين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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الكويت..التحقيق في الاعتداء على “مسلم البراك” داخل السجن ونواب يطالبون محاسبة المتسببين

الكويت..التحقيق في الاعتداء على “مسلم البراك” داخل السجن ونواب يطالبون محاسبة المتسببين
المناطق - يوسف المطيري

وجه وزير الداخلية الكويتي، الشيخ “خالد الجراح الصباح” ، بفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها النائب السابق “مسلم البراك” داخل السجن ، والتي نقل على إثرها لمستشفى “الفروانية” لتلقي العلاج اللازم.

وتعرض “مسلم البراك” لاعتداء داخل السجن المركزي، من قبل أحد النزلاء تسبب له بإصابات في منطقة الوجه والأنف بحسب مقربين من البراك ، نقل بسببها للمستشفى للاطمئنان على صحته.

من جهته، لمح المحامي محمد الجاسم  إلى أن الاعتداء على النائب “البراك” الذي يطلق عليه الكويتيون “ضمير الأمة” ربما يكون مدبراً ، مشيراً إلى أن النزيل المعتدي تم نقله للسجن رقم “1” قبل أيام قليلة، وبحسب شهادة عدد من النزلاء فإن السجين الجديد كان يتردد على المنطقة التي يفضلها البراك في وقت الاستراحة.

وبعد انتشار خبر الاعتداء استنكر عدد من النواب ومنهم “وليد الطبطبائي و جمعان الحربش ومحمد الحجرف ومبارك الدلال” الاعتداء على النائب السابق “مسلم البراك” في سجنه، مشددين على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية له ومحملين في نفس الوقت وزارة الداخلية الكويتية مسئولية أمنه وسلامته.

ويقضي أن النائب السابق “مسلم البراك” حكما بالسجن، على خلفية قيادته لعدد من المظاهرات ضد قرار الصوت الواحد بمجلس الأمة ، وقد وجه خطاباً شديد اللهجة لأمير البلاد ، مما تسبب في ملاحقته قضائياً واعتقاله.

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