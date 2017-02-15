 مسؤول ليبي: قرار منع سفر المرأة دون محرم “صحيح” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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مسؤول ليبي: قرار منع سفر المرأة دون محرم “صحيح”

مسؤول ليبي: قرار منع سفر المرأة دون محرم “صحيح”
المناطق - وكالات

قال مسؤول المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الجيش الليبي، سراج المجبري، اليوم الأحد، إن “قرار منع المرأة الليبية من السفر دون محرم صحيح”.

وأوضح المجبري لموقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي أن الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة ما بين بن جواد غرباً ومدينة درنة شرقاً اللواء عبدالرازق الناظوري “أصدر قرارا بمنع أي امرأة ليبية دون سن الـ 60 من السفر ما لم يكن معها محرم”.

وأكد معاون رئيس رقابة جوازات مطار الأبرق الدولي النقيب منير الهرام، أمس السبت، أن المطار بدأ تنفيذ قرار الحاكم العسكري بمنع المرأة الليبية من السفر دون محرم.

وقال الهرام، في اتصال هاتفي مع “بوابة الوسط” إن إدارة المطار تسلمت تعليمات صادرة عن الحاكم العسكري القاضية بمنع سفر أي امرأة ليبية ما لم يكن معها محرم، مضيفًا أن المطار شرع في تنفيذ التعليمات.

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