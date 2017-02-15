بالفيديو.. فيصل بن تركي يكشف سر فرحته بالهدف الثاني للنصر في مرمى الأهلي

قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، إنه يحترم كل الأهلاويين، مضيفاً في إيضاح للجماهير الرياضية عامة ولجماهير ناديي النصر والأهلي على وجه الخصوص أنه نظراً لكثرة الأقاويل والتأويلات التي صاحبت مقطع الفيديو الذي نشر مؤخراً والذي يصور فرحته بالهدف الثاني في مرمى النادي الأهلي والذي سجله نايف هزازي من ضربة جزاء تسبب بها المدافع سعيد المولد وحط النصر رحاله في المركز الثاني مزيحاً الأهلي منه.

وأضاف : أؤكد حبي واحترامي وتقديري للنادي الأهلي الشقيق ممثلاً برمزه الكبير الغالي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز ومثلاً بكل منسوبيه من أعضاء شرف ومجلس إدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين وهذا أمر لا أقبل المزايدة عليه والقريبين من أصحاب القرار في الناديين يعلمون ذلك جيداً ، وفقاً لموقع النادي .

وأوضح أن الكثير من التفسيرات والتأويلات التي ذٌكرت جانبها الصواب وكانت اجتهادات غير مقبولة سواء عن قصد أو غير قصد، متابعًا: كل إشارات الفرح التي ظهرت في المقطع كانت تجاه جماهير العالمي التي كانت حاضرة خلفنا عن يمين ويسار مقاعد البدلاء.

وأشار إلى أن الحركة الأولى كانت ترمز لانتهاء المباراة بهذه النتيجة وهي حركة طبيعية لا يغير مفهومها إلا مستقصد، أما الحركة الثانية فكانت تحفيز لجماهير العالمي لأن تواصل التشجيع ولا تتوقف حتى نهاية المباراة وهذه حركة متعارف عليها، ويستخدمها الكثير من اللاعبين والمدربين والإداريين أثناء المباريات، قائلاً :أقول لأصحاب التفسيرات والأهواء “كل إناء بما فيه ينضح”.