 ناسا: انطلاق المركبة دراغون إلى محطة الفضاء الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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ناسا: انطلاق المركبة دراغون إلى محطة الفضاء الدولية

ناسا: انطلاق المركبة دراغون إلى محطة الفضاء الدولية
المناطق - وكالات

أعلنت الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الأحد، انطلاق مركبة فضائية على متن صاروخ تجاري صنعته شركة (سبيس إكس) إلى محطة الفضاء الدولية، حاملة شحنة من المعدات اللازمة لإجراء أبحاث وبضائع وإمدادات.

وانطلقت المركبة الفضائية دراجون 9، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا في الساعة 09:39 صباحاً (14:39 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن تلتحم المركبة غير المأهولة بمحطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء المقبل.

وكان هذا أول صاروخ تجاري ينطلق من مجمع “39 إيه” في مركز كنيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا.

وتعتبر منصة الإطلاق تاريخية، حيث انطلقت منها رحلات المكوك الفضائي أبولو إلى القمر ومركبات الفضاء المكوكية.

وهذه هي المهمة العاشرة التي تجريها شركة (سبيس اكس)، التي أسسها صاحب المشاريع التكنولوجية إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا.

وبعد حوالي ثماني دقائق من إطلاق الصاروخ، عاد المعزز سبيس إكس بنجاح إلى الأرض، مما أشعر ماسك بارتياح.

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