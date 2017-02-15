الجيش الباكستاني يشن عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية

بدأ الجيش الباكستاني عملياته ضد الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد بعد المعلومات الاستخباراتية التي أفادت بأن التنظيمات وراء حوادث الإرهاب الأخيرة التي تعمل من وراء الحدود.

ولفت مدير عام المكتب الاعلامي للجيش الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان له إلى مقتل 100 من العناصر الإرهابية في الأقاليم الباكستانية رداً على الهجمات الانتحارية التي أودت بحياة المئات من الضحايا حديثاً.

تأتي هذه التطورات بعد أن شهدت باكستان الإسبوع الماضي موجة من التفجيرات والهجمات الانتحارية أعلنت عناصر طالبان وتنظيم داعش مسؤوليتها عنها.