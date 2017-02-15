 أمير منطقة الباحة: يقدم شكرة وتقديرة لمجلس ادارة ومنسوبي نادي العين الرياضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الباحة: يقدم شكرة وتقديرة لمجلس ادارة ومنسوبي نادي العين الرياضي

أمير منطقة الباحة: يقدم شكرة وتقديرة لمجلس ادارة ومنسوبي نادي العين الرياضي
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود امير منطقة الباحة ، شكرة وتقديرة لإدارة نادي العين الرياضي. 
جاء ذلك في “اتصال هاتفي”أجراه سموه برئيس نادي العين السابق محمد الزهراني ، وقدم سمو الأمير مشاري شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة النادي ولكافة منسوبي نادي العين من جهاز فني واداري ولاعبين، على ما قدموه من مستويات مشرفة اثناء مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بدوري اندية الدرجة الثانية. 
وأشاد سموّه بجهود أعضاء النادي وما يقوم به المنتسبين له من جهود تطوعية في العديد من المجالات, متمنياً للجميع مزيداً من النجاح والتوفيق .
ونوه سموه بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرين من قيادة هذه البلاد – رعاها الله – التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات .
فيما عبر أعضاء مجلس إدارة نادي العين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموه على دعمه المتواصل ، ومتابعته لكل ما يخدم الرياضيين بالمنطقة.

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