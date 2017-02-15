ولي ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.