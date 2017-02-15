 ولي ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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ولي ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

ولي ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة
واس - الرياض

جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

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