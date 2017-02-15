 دراسة: لا خطر للدهون المشبَّعة على الصحة والإصابة بأمراض السكري ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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دراسة: لا خطر للدهون المشبَّعة على الصحة والإصابة بأمراض السكري !

دراسة: لا خطر للدهون المشبَّعة على الصحة والإصابة بأمراض السكري !
المناطق - وكالات

أشارت صحيفة “إندبندنت”، إلى إن “الفكرة السائدة عن مخاطر الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم والطيور والألبان والزبدة، غير صحيحة، وإنه لا علاقة لها بزيادة معدلات الوفاة، وأمراض القلب، والسكري”.

وبحسب ما نقلت “بي بي سي”، فقد حذرت الدراسة من الزيوت المهدرجة المصنعة كالسمن النباتي الذي يستخدم في المنازل للطهي، وتصنيع المقرمشات وبعض أنواع الكيك، لما له من أضرار كانت تنسب للدهون المشبعة.

وأوضحت الدراسة أن التحذيرات الصحية الشهيرة التي عرفها الناس طوال الخمسين عاما الماضية من مخاطر تناول الأطعمة التي تحوي دهونا مشبعة، مثل الزبد والبيض والأجبان، ربما كانت مخادعة.

وتؤكد الدراسة أن تناول الزيوت المهدرجة يرفع نسبة المخاطرة بوقوع الوفاة إلى نحو 34%، بينما يرفع نسبة مخاطر الوفاة بأمراض القلب بنحو 28%، ويرفع نسبة احتمال الإصابة بأمراض القلب بنحو 21%.

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