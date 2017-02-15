 برواتب مجزية وتملك مساكن .. 120 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية بينبع بمختلف التخصصات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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برواتب مجزية وتملك مساكن .. 120 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية بينبع بمختلف التخصصات

برواتب مجزية وتملك مساكن .. 120 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية بينبع بمختلف التخصصات
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات السعودية والأجنبية للإنضمام إلى فريق عملها بمدينة ينبع الصناعية لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ذات المزايا التدريبية الواعدة.

وجاءت الوظائف في المجالات التالية:

– الإدارية والمالية
– الأكاديمية
– الصحية
– التعليمية
– الهندسية
– الأمنية

وأفادت بأن المزايا تتضمن “رواتب مجزية، دورات تدريبية، برنامج امتلاك المساكن، تعليم مميز في مدارس الهيئة الملكية، تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.

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