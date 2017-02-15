برواتب مجزية وتملك مساكن .. 120 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية بينبع بمختلف التخصصات

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات السعودية والأجنبية للإنضمام إلى فريق عملها بمدينة ينبع الصناعية لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ذات المزايا التدريبية الواعدة.

وجاءت الوظائف في المجالات التالية:

– الإدارية والمالية

– الأكاديمية

– الصحية

– التعليمية

– الهندسية

– الأمنية

وأفادت بأن المزايا تتضمن “رواتب مجزية، دورات تدريبية، برنامج امتلاك المساكن، تعليم مميز في مدارس الهيئة الملكية، تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.