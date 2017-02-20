 داخل إيران وخارجها .. الأحوازيون يواصلون انتفاضتهم ضد إرهاب نظام الملالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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داخل إيران وخارجها .. الأحوازيون يواصلون انتفاضتهم ضد إرهاب نظام الملالي

داخل إيران وخارجها .. الأحوازيون يواصلون انتفاضتهم ضد إرهاب نظام الملالي
المناطق - وكالات

دعت “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” إلى مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني في بروكسل ببلجيكا، وذلك بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية المماثلة في لاهاي وفيينا، بالتزامن مع حالة من الغضب تسود محافظة خوزستان في إيران.

وطالبت الحركة في بيان نشره موقعه “أحوازنا” “كافة الأحوازيين المتواجدين في بلجيكا والأشقاء العرب وكل مناصري القضية الأحوازية للمشاركة في مظاهرة ستقيمها يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري أمام مبنى البرلمان الأوروبي”.

وأضافت ان المظاهرة تهدف إلى التضامن مع “شعبنا العربي الأحوازي المنتفض في مدينة الفلاحية وباقي المدن الأحوازية بوجه الاحتلال الفارسي”، في إشارة إلى الفورة الشعبية التي تشهدها مناطق خوزستان ذات الأغلبية العربية في إيران.

وتقول الحركة إن مدينة الفلاحية، جنوب الأحواز العاصمة، شهدت “حالة من الغضب الشديد من جانب المواطنين الأحوازيين بعد استشهاد الشاب الأحوازي حسن ياسر الغبيشاوي” برصاص قوات الأمن الإيرانية.

وتوجهت الحركة “لأبناء الشعب الأحوازي المنتفض في ربوع الأحواز، الذي يجاهد لوضع حد للوجود الفارسي على أرضه، وأكدت احترامها لصمود أبناء الشعب الأحوازي في وجه إرهاب الدولة الفارسية”.

وباركت الحركة “الانتفاضة الشعبية التي عمت البلاد الأحوازي رداً على تجاوزات المحتل، لافتة إلى أن جرح الأحواز النازف الذي نُكأ في الفلاحية، يمتد لهبا في الوطن المثخن جراحاً، حتى يندلع بركاناً يحيل حلم أسلافهم في أرض الأحوازي ذعراً”.

وعلى وقع استمرار المواجهات مع النظام الفارسي في المناطق العربية بإيران، شارك، السبت، المئات في مظاهرة مناهضة للنظام الإيراني أمام سفارة طهران في لاهاي بهولندا، وذلك غداة تحرك مماثل أمام مبنى الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا.

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