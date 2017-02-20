 معلومات خاطئة عن “حساب المواطن”.. والبرنامج يصححها ويدعو المواطنين لمعرفتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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معلومات خاطئة عن “حساب المواطن”.. والبرنامج يصححها ويدعو المواطنين لمعرفتها

معلومات خاطئة عن “حساب المواطن”.. والبرنامج يصححها ويدعو المواطنين لمعرفتها
المناطق - الرياض

كشف الحساب الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” على تويتر (الأحد)، عن بعض الأخطاء الشائعة عن الحساب، مصححًا إياها.

وأوضح الحساب أن الشائع هو أن الشخص المتزوج الساكن مع رب الأسرة في نفس المسكن يجب إثبات استقلاليته، مصححًا بأن ذلك لا يجب عليه، كما ذكر الحساب أن قيمة البدل ليست ثابتة، كما يشاع، ولكنها متغيرة، وتتم مراجعتها كل 3 أشهر.

وأضاف الحساب أنه ليس لـ “حساب المواطن” أي تطبيقات على الجوالات الذكية ولا الأجهزة الإلكترونية، كما يشاع، وأن القناة الرسمية الوحيدة للحساب هي موقع الحساب على الإنترنتWWW.CA.GOV.SA .

كما بين الحساب أن على المواطن عند التسجيل أن يفصح عن إجمالي الراتب والبدلات والعلاوات الثابتة والمتغيرة، وليس الراتب الأساسي فقط، لافتًا إلى أنه يُكتفى فقط بحفظ الطلب كل مرة يتم فيها تحديث البيانات، دون الحاجة إلى رفع الطلب مرة أخرى.

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