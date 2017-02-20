 أول فيديو لمقتل الأخ غير الشقيق لدكتاتور كوريا.. داهمته فتاتان من خلفه وأمامه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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أول فيديو لمقتل الأخ غير الشقيق لدكتاتور كوريا.. داهمته فتاتان من خلفه وأمامه

المناطق - وكالات

رصد فيديو، هو الأول حتى الآن، اللحظة التي تم فيها قتل كيم جونغ- نام ، الأخ غير الشقيق لدكتاتور كوريا الشمالية الاثنين الماضي في قاعة المغادرة بمطار كوالالمبور.

لقطات الفيديو البالغة مدته 5 دقائق و20 ثانية، صورتها كاميرات مراقبة عند مدخل المطار، ثم بقاعة المغادرة، وفيها نراه يراجع لائحة مواعيد السفر، وكان وقتها في التاسعة صباحاً ينظر إلى موعد إقلاع طائرته إلى مقاطعة “مكاو” المقيم فيها مع زوجته الثانية بالصين، وفجأة داهمته فتاتان، من خلفه وأمامه.

في اللقطة الأولى، نراه ماراً يحمل حقيبة صغيرة على كتفه الأيمن، وبعدها يتجه داخل قاعة المغادرة إلى حيث نقطة الكشف عن التذاكر ووثائق المسافرين، ثم تبدأ الفتاتان هجومهما عليه من الخلف والأمام، في لقطات تبدو تمويهية لكثرة ما تم تكبير اللقطة الأصلية، وسريعاً تفر المرتدية البلوزة البيضاء، وهي فيتنامية تم اعتقالها الأربعاء الماضي، اسمها Doan Thi Huong وعمرها 28 سنة.

أما شريكتها الإندونيسية ” سيتي عيشة ” البالغة 25 سنة، فنراها تفر من المكان عبر جهة معاكسة لفرار زميلتها، وفي منتصف الشريط يتم تكرار المشاهد نفسها، مع ظهور لقطات جديدة صورتها كاميرا مراقبة أخرى في القاعة، وفيها يظهر Kim Jong- Nam يشكو أمره لموظفة محجبة في المطار، ويروي لها من حدث معه.

الموظفة ترافقه إلى جنود نراه يحدثهم عن تفاصيل الهجوم عليه، وكيف هاجمته إحدى الفتاتين من خلفه، وهي الفيتنامية، وغطت وجهه بقماشة مبللة بسائل حرق عينيه، فيما هاجمته زميلتها الإندونيسية بإبرة رشت محتواها على وجهه، وهو سم كيميائي.

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