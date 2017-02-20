 5 غارات لطائرات التحالف.. وتدمير مخزن أسلحة غرب صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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5 غارات لطائرات التحالف.. وتدمير مخزن أسلحة غرب صنعاء

5 غارات لطائرات التحالف.. وتدمير مخزن أسلحة غرب صنعاء
المناطق - وكالات

استهدفت طائرات التحالف العربي مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في مجمع كلية الطيران والدفاع الجوي في شارع الستين غرب صنعاء. وشنت طائرات التحالف خمس غارات متتالية على مخزن الأسلحة ما أدى إلى تدميره واندلاع النيران.

وبحسب شهود عيان فإن الانفجارات واشتعال النيران سمعت وشوهدت من مسافات بعيدة، وأكدوا ان تحليق مقاتلات التحالف في سماء صنعاء مستمر.

وكانت اندلعت اشتباكات بين مسلحين من ميليشيات الحوثي وما يعرف بشرطة الأمن المركزي الخاضعة لميليشيا الحوثي أيضا، إثر خلاف على جباية أموال سوق الجملة المعروف بـ (سوق علي محسن) شمال صنعاء.

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