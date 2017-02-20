10 فوائد صحيِّة تغريكِ بمضغ العلكة.. بينها إزالة البلغم وتقوِّية الشّعب الهوائيَّة

مضغ اللبان أو العلكة عادة محببة للجميع كباراً وصغاراً لاسيَّما للفتيات على الرُّغم من أنَّها غير مقبولة اجتماعيّاً في العديد من الأماكن والمواقف، كما أنَّها غير مقبولة للذكور في مجتمعاتنا، وعلى الرُّغم من كونها إحدى المحذورات في العديد من المواقف الاجتماعيَّة والحياتيَّة، إلا أنَّ العديد من الدراسات الطبيَّة كشفت أنَّ لمضغها عدَّة فوائد صحيَّة خاصَّة إن كانت خالية من السكَّر.

وهذه الفوائد هي:

1. تعتبر اللبانة أو العلكة وسيلة لتخفيض الوزن، ويمكن استخدامها لقطع الشَّهية.

2. للعلكة دورها في تنشيط الدماغ وتقوية الذاكرة، فمضغ العلكة ينشِّط الدورة الدمويَّة، ويزيد من تدفُّق الدم إلى الدماغ، مما يساعد على تنشيطه.

3. تساعد العلكة على التخلُّص أو التقليل من الشُّعور بالتوتُّر والقلق ومن أعراض الضَّغط النفسيّ.

4. لها فوائد شبيهة بفوائد الكافيين، لذلك يُنصح بتناولها قبل ممارسة الرياضة لتنشيط حركة الجسم.

5. تعمل على قوية عضلات الفكين والوجه لدى البنات.

6. زيادة إفراز الغدد اللعابيَّة التي تقوم بمعادلة آثار الأحماض الناتجة عن الأغذية المختمرة المسببة لتسوس الأسنان.

7. المادة الصمغيَّة الرابطة والسكَّر تعمل كمادة كاشطة تساعد على التخلُّص من طبقة الجير.

8. تساعد على إراحة التنفُّس وإرخاء العضلات.

9. تزيل البلغم وتقوِّي الشّعب الهوائيَّة.

10. تفيد في علاج أمراض الصدر كالربو والسعال.