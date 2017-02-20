 اقتتال بين ميليشيات الحوثي و المخلوع لخلاف على جباية أموال بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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اقتتال بين ميليشيات الحوثي و المخلوع لخلاف على جباية أموال بصنعاء

اقتتال بين ميليشيات الحوثي و المخلوع لخلاف على جباية أموال بصنعاء
المناطق - اليمن

اندلعت اشتباكات بين الحوثيين وقوات موالية للمخلوع علي عبد الله صالح وسط العاصمة صنعاء، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

واندلعت المواجهات إثر سعي الحوثيين للسيطرة على سوق شعبي وسط صنعاء، ورفض تسليمه لقوات الأمن المركزي التابعة لصالح.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات جرت ظهر اليوم الأحد في سوق “علي محسن” بين الأمن المركزي الموالية للمخلوع وعصابات تابعة لعبد الخالق الحوثي-شقيق عبدالملك زعيم الجماعة- والتي تتسلم السوق وترفض تسليمه للأمن المركزي

وأوضحت مصادر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين ومدنيين كانوا في المكان.

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