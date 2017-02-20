تركيا: مقتل 28 عنصرا من داعش شمال سوريا

قتل ما لا يقل عن 28 إرهابيا من تنظيم داعش شمالي سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، في هجمات شنتها القوات التركية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وفقا لبيان الأركان العامة التركية اليوم الأحد.وقتلت قوات الجيش التركي 12 شخصا على الأقل من إرهابيي داعش في إطار عملية درع الفرات المستمرة، التي بدأت بحلول اليوم الأحد يومها الـ 180وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، قتل 16 إرهابيا آخر من داعش جراء غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة شمالي سورية،بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وتابع البيان أن القوات البرية التركية أصابت 41 هدفا لتنظيم داعش، بما في ذلك مخابئ، في حين ضربت قوات التحالف 11 هدفا آخر.وبالإضافة إلى ذلك، دمرت الطائرات الحربية التركية تسعة أهداف، بما في ذلك مبنى يستخدم كمخبأ ومركبتين.وذكر الجيش التركي في بيان آخر، أن الطائرات شنت غارات استهدفت حزب العمال الكردستاني، اسفرت عن مقتل ثمانية إرهابيين في إقليمي أفاسيان-باسيان والزاب شمالي العراق.كان الجيش التركي قد اطلق في شهر آب/أغسطس الماضي عملية درع الفرات بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي ، لدعم الجيش السوري الحر ولتطهير المناطق الحدودية التركية من التنظيمات الإرهابية بما في ذلك داعش.