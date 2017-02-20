افتتاح “ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية الثالث”

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية اليوم (ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية الثالث) وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين جميع أفراد المجتمع والجهات والقطاعات بالوزارة إضافة إلى إمارات المناطق بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها التي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الملتقى إلى تحفيز كافة قطاعاتها إضافة إلى إمارات المناطق في المضي قدماً نحو تبني التقنية المتقدمة كخيار استراتيجي لجميع قطاعاتها.

وحققت الإدارة العامة للأمن الفكري ممثلة بإدارة المعلومات والإنترنت بالشراة مع مركز المناصحة على أفضل محتوى على بوابة وزارة الداخلية في ملتقى أبشر الثالث.

حضر الملتقى عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي ومدراء وقادة القطاعات الأمنية.

وفي نهاية الملتقى تم تسليم الجوائز والدروع التذكارية للقطاعات والإدارات المتميزة.