رانيا نشار أول سيدة تقود بنكاً سعودياً

أعلنت مجموعة سامبا المالية تعيين رانيا محمود نشار رئيساً تنفيذياً للمجموعة، لتصبح أول سيدة تقود الإدارة التنفيذية لبنك في المملكة .

وتمتلك نشار خبرة في الأعمال المصرفية تمتد لقرابة العشرين عاماً، تبوأت خلالها العديد من المناصب القيادية في المجموعة، وهي حاصلة على البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود .

وأكملت برامج تعليمية في كلية داردن لإدارة الأعمال في فرجينيا وجامعة جورج واشنطن.

وكانت أول سعودية تحصل على شهادة “أخصائي مكافحة غسيل أموال معتمد” من جمعية أخصائيي مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة.

وتخلف نشار المدير العام السابق للبنك سجاد رازفي الذي تقدم باستقالته الخميس الفائت لأسباب شخصية، وفق بيان البنك.