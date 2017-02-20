بالفيديو.. ولي العهد يمازح طفل “نصراوي” من متلازمة داون.. والنصر يمنحه الشرفية

مازح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية صوت متلازمة داون، الأمير محمد بن نايف، أحد أطفال متلازمة داون الذي تمنى فوز النصر.

وتوجه ولي العهد للطفل الذي دعا بفوز النصر، تحب النصر أنت؟ فرد الطفل: نعم. فأجاب ولي العهد: أنا أشجع كل الأندية. إن شاء الله تكون مباراة جيدة.

والتقى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية صوت متلازمة داون، اليوم الأحد، وفدا من أعضاء ومنتسبي جمعية صوت متلازمة داون.

وفي مستهل اللقاء، اطمأن على سير عمل الجمعية، وتبادل الأحاديث مع عدد من الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون، واستوضح منهم عن مدى رضاهم وارتياحهم لما يقدم لهم من خدمات وما يرغبون في تحقيقه من متطلبات.

وأعرب ولي العهد عن سعادته بلقاء هذه الفئة، موجها القائمين على الجمعية بتقديم الرعاية والتدريب لهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بأساليب متطورة تحاكي احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفير ما يحقق ذلك. وثمّن ولي العهد للقائمين والعاملين في جمعية صوت متلازمة داون ما يبذلونه من جهود تجاه هذه الفئة المهمة من أبناء الوطن، وحثهم على تقديم خدمات ورعاية أفضل لهم، والتخفيف من معاناة أسرهم في توفير مجالات تعليم أفضل تواكب قدرات أبنائهم ورعايتهم صحياً وفكرياً ونفسياً.