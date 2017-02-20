ولي العهد يأمر بترقيات استثنائية ومكافآت مالية لأفراد بحرس الحدود تصدوا لهجوم حوثي بجازان

أصدر ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قراراً بمنح عدد من أفراد حرس الحدود ترقيات استثنائية، مع منحهم نوط الشجاعة وراتبين أساسيين، بالإضافة إلى شيك بمبلغ 100 ألف ريال لكل منهم.

وأوضح قائد حرس الحدود في جازان اللواء محيا العتيبي وفقاً لـ”عكاظ”، أن القرار الصادر من الأمير محمد بن نايف هو مكافأة خاصة لرجال حرس الحدود الذين تصدوا لمحاولة عناصر حوثية الهجوم على نقطة الصرفح والقضاء على عدد منهم الخميس الماضي.

وكانت مجموعة حوثية ترتدي ملابس خاصة بالقوات التابعة للرئيس المخلوع علي صالح، قد حاولت الهجوم نقطة الصرفح الحدودية وزرع ألغام ومتفجرات بالقرب منها، قبل أن يتمكن أفراد حرس الحدود من التصدي لهم وقتل أربعة منهم.