بالفيديو.. “العودة” في حلقة مبكية يستعرض مراسم دفن زوجته وبعضاً من حياتهما معاً

خصص الداعية الدكتور سلمان العودة، الحلقة العاشرة من برنامجه “وسم” عن زوجته هيا السياري وابنه هشام اللذين توفيا في حادث مروري الشهر الماضي، عارضاً من خلاله أبرز لقطات حياتهم سوياً وحتى رحيلهما، وبعضاً من رسومات زوجته وأعمالها المنزلية.

واستعرض العودة خلال الحلقة التي نشرها عبر موقع “يوتيوب”، اللحظات التي مرّ بها عقب فقدان زوجته وابنه مروراً بأداء الصلاة عليهما ومراسم دفنهما ولقطات الوداع الأخيرة، كما عرض بعضاً من المواقف المشتركة مع زوجته وأولاده في التربية واللهو وكل شؤون الحياة، وكذلك رسوماتها والتي كان آخرها شجرة لم تنتهِ بعد من إكمالها.

وعرض العودة خلال الحلقة الحالة التي وصل إليها أبناؤه عقب رحيل أمهم من شعورهم بالحزن وعدم تصديقهم لما جرى لهم، لكنه تأمل في نهايته أن يتغير الأمر وتعود الحياة إلى طبيعتها بالنسبة لهم.