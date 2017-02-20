 بعد حادثة مصرع طفل بسببها.. الدفاع المدني يمنع استخدام حاويات النفايات الإلكترونية بمدارس المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

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بعد حادثة مصرع طفل بسببها.. الدفاع المدني يمنع استخدام حاويات النفايات الإلكترونية بمدارس المدينة المنورة

بعد حادثة مصرع طفل بسببها.. الدفاع المدني يمنع استخدام حاويات النفايات الإلكترونية بمدارس المدينة المنورة
المناطق - المدينة المنورة

أصدر الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تعميماً بمنع استخدام حاويات النفايات الإلكترونية في المدارس، ومواقع ألعاب الأطفال.

وقالت إدارة الدفاع المدني في التعميم الذي تلقته مدارس المدينة المنورة وفقاً لصحيفة “الوطن” إن هذا النوع من الحاويات يشكل خطورة على الأطفال، وأن المنع جاء لحين اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية التي تضمن سلامة الأطفال.

وكان طفل في الثامنة من العمر توفي بسبب إصابات بليغة تعرض لها نتيجة إدخاله لرأسه في إحدى الحاويات الإلكترونية في أكتوبر الماضي في أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة.

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